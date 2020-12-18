Şırnak'ta doğal gaz meşalesi yandı
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Şırnak'ta doğal gaz meşalesi yandı

18.12.2020 20:09 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:12
Şırnak'ta doğal gaz meşalesi yandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde doğal gaz çalışmaları kapsamında ilk meşale yakıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde doğal gaz çalışmaları kapsamında ilk meşale yakıldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İdil Kaymakamı Refik Özsoy, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Akmercan Doğalgaz yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen törende, ilçede ilk doğal gaz ateşi denemesi yapıldı.

Vali Pehlivan, burada yaptığı açıklamada, 2017 yılında Şırnak merkezin doğal gaza kavuştuğunu, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde de çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

Abone sayısının yıl sonuna kadar 10 bine ulaşacağını ifade eden Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle İdil ilçemiz doğal gaza kavuşuyor. İş, abonelik yapma çalışmalarına kadar gelmiş, yatırım bu noktalara kadar erişmiş durumdadır. Malumunuz, temiz enerji diye tabir ettiğimiz doğal gaz, havadaki kükürt, karbon gibi sağlığı olumsuz etkileyen moleküllerin, unsurların bertarafı anlamına da geliyor. Hem maliyet olarak da daha uygun bir enerji kaynağıdır. Bu derece önemli bir hizmetin İdil ilçemize, bütün hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Pehlivan, doğal gazın kente ulaşmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Enerji Bakanlığına ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından, doğal gaz meşalesi yakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 20:22:25. #1.15#
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