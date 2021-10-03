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Şırnak'ta DEDAŞ personelleri Dicle Nehri çevresini temizledi

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Haberler | Güncel

Şırnak'ta DEDAŞ personelleri Dicle Nehri çevresini temizledi Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Şırnak İl Müdürlüğü idareci ve personelleri, Cizre ilçesinde bulunan Dicle Nehri kıyısında temizlik kampanyası başlattı.

DİCLE, DİYARBAKIR (İHA) - Şırnak'ta DEDAŞ personelleri Dicle Nehri çevresini temizledi

ŞIRNAK - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Şırnak İl Müdürlüğü idareci ve personelleri, Cizre ilçesinde bulunan Dicle Nehri kıyısında temizlik kampanyası başlattı.

DEDAŞ personelleri, Dicle Nehri kenarında piknik yapılan alanları temizlemek ve temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak adına kampanya başlattı. Dicle Nehri kıyısında temizlik yapan DEDAŞ Şırnak İl Müdürlüğü idareci ve personelleri bölgede bulunan çöpleri topladı.

DEDAŞ Şırnak İl Müdürü Tekin Türk, "Dicle Nehri kenarlarını temizleyen tüm personellerimize teşekkür ederiz. Bu farkındalık oluşturan etkinliğimiz umarım bir nebze de olsa doğaya ve çevreye karşı hassasiyet ile yaklaşılması gerektiğini hatırlatmıştır" dedi.

Şırnak'ta DEDAŞ personelleri Dicle Nehri çevresini temizledi

Şırnak'ta DEDAŞ personelleri Dicle Nehri çevresini temizledi

Şırnak'ta DEDAŞ personelleri Dicle Nehri çevresini temizledi

Şırnak'ta DEDAŞ personelleri Dicle Nehri çevresini temizledi
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Haber: Şırnak'ta DEDAŞ personelleri Dicle Nehri çevresini temizledi - Haberler
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