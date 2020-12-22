40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu
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40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu

22.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:12
40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yaklaşık 40 metre takla attıktan sonra Habur Çayına uçtu. Kazada anne, baba ve bebekleri hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden baba Serhat Önal'ın ise uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün virajı alamaması nedeni ile kontrolünü kaybettiği 33 D 3837 plakalı araç, takla atarak yaklaşık 40 metre yuvarlandıktan sonra Habur Çayına uçtu.

HAYATLARINI KAYBETTİKLERİ BELİRTİLDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, ters dönüp Habur Çayına uçan araçta bulunan Serhat Önal, eşi Gülay Önal ve ismi öğrenilemeyen bebeklerinin hayatını kaybettiği belirlendi.

40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu

CANSIZ BEDENLERİ ARAÇTAN ÇIKARILDI

Jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımı ile hayatını kaybedenlerin bedenleri araçtan çıkarıldı.

40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu

UZMAN ÇAVUŞ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayda hayatını kaybedenler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, Serhat Önal'ın uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
DELİ OĞLAN...: ALLAH RAHMET EYLESİN. . . . KALANLARINA SABIRLAR İHSAN EYLESİN. . .
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