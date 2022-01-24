ŞIRNAK'TA 28 KÖY VE 12 MEZRA YOLU KARDAN KAPANDI

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ta yoğun kar yağışı nedeniyle merkez, Beytüşşebap ve Güçlükonak ilçelerine bağlı 28 köy ile 12 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açma çalışmaları sürüyor.

Şırnak kent merkezi ile Beytüşşebap ve Güçlükonak ilçelerinde dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde ulaşımı aksattı. Merkeze bağlı 9 köy, 4 mezra, Beytüşşebap ilçesinde 14 köy, 8 mezra; Güçlükonak ilçesinde 5 köy, olmak üzere toplam 28 köy ve 12 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 4 yükleyici, 5 greyder, 7 kar bıçaklı kamyon ile 22 ekip yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun çalışma yürütüyor.

Şırnak - Eruh kara yolu da yoğun tipiden dolayı ulaşıma kapandı.