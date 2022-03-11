Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2022'nin ilk 2 ayında 44 bin yolcuya hizmet verdi - Haberler

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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2022'nin ilk 2 ayında 44 bin yolcuya hizmet verdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2022'nin ilk 2 ayında 44 bin yolcuya hizmet verdi

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, bu yılın ilk 2 ayında 44 bin yolcuya hizmet verirken, 725 civarında uçağın havalimanına iniş ve kalkışı gerçekleştirdiği öğrenildi.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, bu yılın ilk 2 ayında 44 bin yolcuya hizmet verirken, 725 civarında uçağın havalimanına iniş ve kalkışı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2022 yılı Şubat ayında ait hava yolcu uçak, yolcu ve yük istettiklerini açıkladı. Edinilen bilgiye göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında Ocak ve Şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 44 bin 734 oldu. İniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 725'e ulaştı. Yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise toplam 459 ton olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2022'nin ilk 2 ayında 44 bin yolcuya hizmet verdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2022'nin ilk 2 ayında 44 bin yolcuya hizmet verdi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şerafettin Elçi Havalimanı, Şerafettin Elçi, Şırnak, Uçak, Yerel, Haberler

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