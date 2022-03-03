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Şırnak dağlarında baharın habercisi kardelenler çiçek açtı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Şırnak dağlarında baharın habercisi kardelenler çiçek açtı

Şırnak dağları baharın habercisi olan çiçeklerle süslendi.

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak dağları baharın habercisi olan çiçeklerle süslendi. Bahar aylarında karların erimesiyle gün yüzüne çıkan çiçekler, doğa şöleni oluşturdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karın erimesiyle beraber dağlarda baharın habercisi kardelenler çiçek açtı. Tarihi antik kent olan harguri bölgesindeki yüksek kesimlerde kar kale etrafında ise çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde kar kalınlığı 5 metreyi bulurken, alçak kesimde yerleşim yeri olan Başaran ve Günyüzü köylerinde ise baharın müjdecisi çiçekler açtı.

(Serdar Gükçe/İHA)

Şırnak dağlarında baharın habercisi kardelenler çiçek açtı

Şırnak dağlarında baharın habercisi kardelenler çiçek açtı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Beytüşşebap, Şırnak, kar, Güncel, Haberler

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