Şırnak Aşiret Liderinin Kızı ve Damadına Düğünde 1 Kilo Altın ve 450 Bin Lira Para Takıldı - 2 Hd

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan ve terörle mücadelede güvenlik güçlerinin yanında yeralan Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman'ın kızı Şeyma ve yeğeni Elind Adıyaman'ın 3 gün 3 gece süren düğününde, konuklar damada 450 bin lira, geline de 1 kilo altın taktı. Özel olarak organize edilen düğüne İsviçre, Irak, Belçika ve İran'dan konuklar katılırken, düğün süresince yaşananlar ise Dron ile saniye saniye kaydedildi.

3 GÜN 3 GECE SÜRDÜ, 50 KOYUN KESİLDİ, 1 TON PİRİNÇ KULLANILDI

Beytüşşebap'ta 2015 yılında Şırnak milletvekili adayı olan merhum Lezgin Adıyaman'ın ölümünün birinci yıl dönümünde oğlu Elind Adıyaman ve Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman'ın kızı Şeyma Adıyaman, dillere destan bir düğünle dünya evine girdi. AK Parti Şırnak gençlik kolları başkanı olan damat Elind Adıyaman için AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman da düğün koordinatörlüğü yaptı. Almanya, İsviçre, Irak, Belçika ve İran olmak üzere bir çok ülkeden ve yurt içinden yaklaşık 5 bin konuğun katıldığı düğün, 3 gün 3 gece sürdü. Yerli ve yabancı konukların dışında bölgeden çok sayıda aşiret lideri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, devlet yetkilileri, valilerin katıldığı düğünde, altın takılarla süslü, renga renk yöre giysili kadınlar ve erkekler, Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde, uzun süre halay çekildi. 50 koyun ve keçinin kesildiği düğün yemeği için bir ton pirinç kullanıldı. Davul zurna eşliğinde halaylar çekilirken, dillere destan bu düğün, özel izinle uçurulan dronlarla havadan görüntülendi.

AŞİRETLERDEN DOLAR VE EURO TEPKİSİ

Evdan, Giravyan, Jirki, Mamhuran ve Goyan aşiret liderleri, Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırılarına karşı, düğünde dolar ve Euro yerine Türk lirası takılması konusunda aşiret üyelerine talimatlar verdi. Bunun üzerine aşiret liderleri dahil tüm konuklar damat ve geline Türk lirası taktı. Aşiret lideri ve üyeleri Dolar ve Euro bozdurarak 450 bin Türk lirası'nı gelin ve damada taktığı öğrenildi.

2 KAMYON ÇEYİZ

Beytüşşebap İlçe Kaymakamı Murat Şener, 8'inci Komando Alay Komutanı Yarbay Tahsin Saruhan, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz'un katıldığı düğün ile ilgili bilgi veren damadın amcası Mehmet Adıyaman, aşiretler arasında başlık parası olmadığını belirterek, Yeğenimin düğününe gelen gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Yeğinime, amcamın kızını istedik. Aşiretimizin lideri amcam bize kızını verdi. Bugün onların düğünü binlerce misafirimiz var, herkese çok teşekkür ederim. Herkes aşiretlerin başlık parası karşılığında kız verdiğini biliyor. Ama burada öyle bir şey yok. Amcam kızını verdi. Kendisi gelip damada 5 bin Türk Lirası taktı. Ayrıca 2 kamyon dolusu çeyiz gönderdi. Dört gün boyunca misafirlerimizi ağırladı. Minnettarım hepsine şükranlarımı sunarım dedi.

Damat Elind Adıyaman da, babasının geçen yıl vefat ettiğini hatırlatarak, Babamın vefatından bir yıl geçti. Onun ölümü bir tek bizi değil Beytüşşebaplı hemşehrilerimizi de yasa boğmuştu. Bir yılı aşkındır kimse düğünlerini yapamıyordu. Bu gün en mutlu günüm, bütün eş ve dostlarım şimdi burada. Babamın yokluğunu hisettirmedikleri için gelen, gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Düğünüme teşkilat olsun, akrabalarım olsun, aşiret liderimiz olsun, hepsi yakından ilgilendi. Bu kadar kalabalığı bir arada görmek, çok güzel bir duyguydu. Unutulmaz bir düğün geçirdik. Biz milletimizin hizmetçisiyiz diye konuştu.