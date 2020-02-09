Şırnak 67 yaşında okuma yazma öğrendi, çocuklara masal okudu
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Şırnak 67 yaşında okuma yazma öğrendi, çocuklara masal okudu

67 yaşında okuma yazma öğrendi, çocuklara masal okuduŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Meryem Demir, Halk Eğitimi Merkezi'nce açılan kursta okuma yazma öğrendi.

09.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:48
Şırnak 67 yaşında okuma yazma öğrendi, çocuklara masal okudu

67 yaşında okuma yazma öğrendi, çocuklara masal okudu

ŞIRNAK'ın ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki , 'nce açılan kursta okuma yazma öğrendi.

Silopi ilçesinde 4 çocuk annesi Meryem Demir, okuma yazma hayalini gerçekleştirmek için Silopi Halk Eğitim Merkezi'ne başvurdu. Demir'in başvurusu üzerine Halk Eğitim Merkezi ile Çok Amaçlı Toplum Merkezleri'nin işbirliğiyle 15 kişinin katılımıyla okuma yazma kursu açıldı. Demir, kursta, kısa sürede okuma yazmayı öğrendi. Okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu belirten Demir, "Okumayı öğrendim. Çocuklara masal anlattım. Çok sevinçliyim" dedi.

Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, Demir'in topluma örnek alduğunu belirterek, "Çok Amaçlı Toplum Merkezleri ile birlikte açtığımız kursta önümüze güzel bir örnek çıktı. Topluma örnek olacak Meryem Demir'in başvurusunu gördük. Çocuklara masal okumak ve faydalı olmak istediğini söyledi. Okumanın yaşı olmadığını eğitimcilerimiz, aydınlarımız dile getiriyor. Bunu somut hayatta yaşayarak görmek gerçekten güzel bir örnek. Bu örneği Meryem Demir bize yaşattı. Kendisine, topluma, mahallesine, çocuklara faydalı bir birey olmayı, bu yaşta bile kararlılıkla mücadele etmesi bizi gerçekten mutlu etti" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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: Şırnak 67 yaşında okuma yazma öğrendi, çocuklara masal okudu
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