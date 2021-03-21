Sirkte 2 filin kavga ettirilmesine seyircilerden tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sirkte 2 filin kavga ettirilmesine seyircilerden tepki

21.03.2021 19:52 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:23

Rusya'daki bir sirkte 2 filin kavga ettirilmesi tepkilere neden olurken, bazı seyirciler ise korkarak tribünleri terk etti.

Rusya'daki bir sirkte 2 filin kavga ettirilmesi tepkilere neden olurken, bazı seyirciler ise korkarak tribünleri terk etti.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da kurulan bir sirkte fil bakıcıları sahneye çıkardıkları 2 fili kavga ettirdi. Bakıcıların talimatıyla kavga etmeye başlayan fillerden biri diğerini kafasıyla ve dişleriyle sahnenin dışına fırlattı. Fillerin kavgası tribündeki seyirciler arasında büyük korkuya ve paniğe neden olurken, birçok seyirci tribünleri terk etti.

Fillerin kavgasına tepki gösteren diğer seyirciler ise, yüksek sesler çıkararak fillere yapılan eziyete tepki gösterdi. Tribünlerin tepkisinin büyümesi üzerine fil bakıcıları, filleri sahneden çıkardı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Sirkte 2 filin kavga ettirilmesine seyircilerden tepki
Sirkte 2 filin kavga ettirilmesine seyircilerden tepki
Sirkte 2 filin kavga ettirilmesine seyircilerden tepki
Sirkte 2 filin kavga ettirilmesine seyircilerden tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ali Sunal Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Tbmm
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sirkte 2 filin kavga ettirilmesine seyircilerden tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 20:27:12. #1.15#
title