Sirkte 2 filin kavga ettirilmesine seyircilerden tepki

Rusya'daki bir sirkte 2 filin kavga ettirilmesi tepkilere neden olurken, bazı seyirciler ise korkarak tribünleri terk etti.

Rusya'daki bir sirkte 2 filin kavga ettirilmesi tepkilere neden olurken, bazı seyirciler ise korkarak tribünleri terk etti.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da kurulan bir sirkte fil bakıcıları sahneye çıkardıkları 2 fili kavga ettirdi. Bakıcıların talimatıyla kavga etmeye başlayan fillerden biri diğerini kafasıyla ve dişleriyle sahnenin dışına fırlattı. Fillerin kavgası tribündeki seyirciler arasında büyük korkuya ve paniğe neden olurken, birçok seyirci tribünleri terk etti.

Fillerin kavgasına tepki gösteren diğer seyirciler ise, yüksek sesler çıkararak fillere yapılan eziyete tepki gösterdi. Tribünlerin tepkisinin büyümesi üzerine fil bakıcıları, filleri sahneden çıkardı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı