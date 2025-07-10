Şirinler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şirinler filmi ne zaman, nerede çekildi?

Şirinler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şirinler filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şirinler filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şirinler konusu, özeti ve Şirinler oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şirinler filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Şirinler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şirinler filmini izleyecek olanların merak ettiği Şirinler konusu nedir, Şirinler oyuncuları kimler ve Şirinler özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞİRİNLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kötü büyücü Gargamel, Mavi Ay kutlamaları sırasında Şirinler Köyü'ne saldırır ve Şirinler'i şelaledeki gizli bir geçide kovalar. Büyülü geçitten geçen mavi yaratıklar kendilerini bir anda 2011 New York'unda, Central Park'ın tam ortasında bulurlar. Sadece üç adet elma boyutunda olan Şirinler, Big Apple (Büyük Elma) olarak da bilinen New York'ta sıkışıp kalırlar. Fakat Gargamel ve korkunç kedisi Azman da Şirinler'in peşinden New York'a gelmiştir! Şirinler şimdi Gargamel'e yakalanmadan köylerine dönmenin yollarını arayacaklar... Evli çift Patrick ve Grace Winslow evine tesadüfen düşen Şirinler, bu çiftin koruması altında New York'un altını üstüne getirerek hem hayatta kalmaya çalışacaklar hem de Gargamel'e yakalanmadan, Şirinler Köyü'ne giden geçidi yeniden bulmaya çalışacaklar.

ŞİRİNLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Neil Patrick Harris, Jayma Mays , Sofia Vergara , Hank Azaria


Osman DEMİR
Osman DEMİR
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