Şirin Soysal'dan muhteşem tekli
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Şirin Soysal'dan muhteşem tekli

2020 Ocak ayında çıkarttığı iki şarkının ardından bu sefer bir cover şarkı ile karşımıza çıkıyor.

Şirin Soysal'dan muhteşem tekli
12.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:25

70'lerde önce Mine Koşan sonra Erkin Koray tarafından söylenmiş olan Vedat Yıldırım bora bestesine Norveçli müzisyen Frode Haltli'nin akordeonu ile yepyeni bir duygu katan sanatçı canlı olarak kaydettikleri tekliyi SGM Yapım etiketiyle yayınladı. Doğaçlama olarak konserde kaydedilen şarkı için Murat Beşer 'Şirin Soysal'ın sesi şarkının içeriğine eldiven gibi oturuyor. Şarkının hikayesindeki derin acı, Şirin'in sesinde eksiksiz hissediliyor. Bir yorumcu hayatını etkileyen şarkıyı ancak bu kadar yansıtabilir' diyor. Video klibi sanatçı'nın pandemi dönemini geçirdiği Fethiye'de Erdem Yavaşça tarafından çekildi. Frode Haltli'nin görüntüleri de Norveç'te evinde yaptığı çekimlerden oluşmakta olup kurgusu Taner Sarf tarafından yapıldı. Videoya destekleri için Babakamp ve Rotasız Baran'a teşekkürler…Şarkıya tüm dijital platformlardan 12 Haziran tarihinden& ; itibaren ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Snob Magazin

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