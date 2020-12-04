Şırdancı Mehmet kimdir? Masterchef Mehmet Sur kimdir
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Şırdancı Mehmet kimdir? Masterchef Mehmet Sur kimdir

04.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:49
Şırdancı Mehmet kimdir? Masterchef Mehmet Sur kimdir

Sosyal medyada fenomen haline gelen ve paylaşımları ile trend olan Şırdancı Mehmet, vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Masterchef Mehmet Sur kimdir? Şırdancı Mehmet kimdir?

Aslen Adanalı olan Mehmet Sur, Şırdancı Mehmet olarak tanınıyor. Sosyal medya paylaşımları ile ses getiren Şırdancı Mehmet hakkında, Şırdancı Mehmet kimdir? Masterchef Mehmet Sur kimdir gibi soruları yanıtları araştırılıyor.

ŞIRDANCI MEHMET KİMDİR?

Masterchef yarışması döneminde arkadaşlarının 'tatlı baş belası' olan Mehmet Sur aslen Adanalı ve şırdan ustasıdır. İstanbul'da yaşayan Masterchef Mehmet Sur 39 yaşında vesevecen tavırları, babacan halleri ile beğeni toplamıştı.

Küçük yaşlardan itibaren mutfak ile iç içe yetişmiştir. İstanbul'da bir çok otel ve restaurant bünyesinde ilk dönemlerde komi olarak çalışmış ve mesleki hayatına adım atmıştır. İlerleyen yıllarda et konularında uzmanlığını elde etmiş ve mutfak şefliğine kadar yükselmeyi başarmıştır.

İşletmesi ile de iş hayatını sürdürmektedir. Şırdancı Mehmet Sur ismi ile İstanbul'da misafirlerini ağırlamaktadır. Yaklaşık 15 seneden fazladır büryan ve şırdan ustası olduğunu belirtmiştir. Mekanında Kebaplar, şırdan, mumbar, kokoreç ve daha birçok çeşitle hizmet vermektedir. TRT'deki Pelin Çift'in programına defalarca çıkan Mehmet Sur, diğer gündüz kuşağı programlarında da sıklıkla boy göstermiştir.

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