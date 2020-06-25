Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi

Sırbistan'da 21 Haziran Pazar günü gerçekleşen genel seçimlerinde vekil seçilen Dr. Misala Pramenkovic Sırp parlamentosuna giren ilk başörtülü vekil oldu.

25.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:13

Sırbistan'da Pazar günü gerçeklesen genel seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) sandıktan galip çıktı.

191 SANDALYE KAZANDILAR

Yapılan resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 60'ın üzerinde oy alarak tek başına iktidar olmaya hak kazanan SNS ittifakı, 250 üyesi bulunan Ulusal Mecliste 191 sandalye kazandı.

İLK KEZ BAŞÖRTÜLÜ BİR KADIN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Öte yandan Adalet ve Barış Partisinden (SPP) katılan Dr. Misala Pramenkovic 3'üncü sıradan milletvekili seçilerek ülke tarihinde bir ilke imza attı. Sırbistan Parlamentosunda ilk kez Müslümanları temsilen bir başörtülü milletvekili girmiş oldu.

Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü Haber
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Yüzündeki beni aldıran genç kız, ameliyattan sonra aynaya baktığında çığlık attı Haber
Yüzündeki beni aldıran genç kız, ameliyattan sonra aynaya baktığında çığlık attı
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı Haber
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu Haber
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında Haber
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde...
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu
İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Zeljko Obradovic
Daha Fazla Kaza Kadın İzmir İngiltere
Şu an buradasınız: Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 16:13:52. #1.15#
title