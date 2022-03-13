Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek konvoyu - Haberler

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek konvoyu

AA - Zehra Adılovıc - Güncel
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek konvoyu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya yanlısı onlarca gösterici araçlarıyla oluşturdukları konvoyla şehir merkezinde dolaştı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya yanlısı onlarca gösterici araçlarıyla oluşturdukları konvoyla şehir merkezinde dolaştı.

Gösterinin sloganı "Sırplar Rusların yanında!" olurken, göstericiler araçlarına Sırbistan ve Rusya bayraklarının yanında, Rus Çarlığı ve Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerinin bayraklarını astı.

Konvoy trafik polisi devriyesi tarafından da takip edildi.

AA / Zehra Adılovıc - Güncel

Sırbistan, Ukrayna, Belgrad, Rusya, Güncel, Haberler

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