Sırbistan'da Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının üretimine başlandı
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Sırbistan'da Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının üretimine başlandı

Sırbistan'da Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının üretimine başlandı
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı Sırbistan'da üretilmeye başlandı.

Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı Sırbistan'da üretilmeye başlandı.

Başkent Belgrad'daki Torlak Viroloji, Aşı ve Serum Enstitüsünde üretimin başlaması dolayısıyla düzenlenen programa, videokonferans yoluyla Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra söz konusu aşının üretildiği bir diğer ülke olan Arjantin'in Devlet Başkanı Alberto Fernandes de katıldı.

Vucic, Avrupa'da Sputnik aşısını üreten ilk ülke olan Sırbistan'ın aşıları bölge ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra tüm dünyanın kullanımına sunacağını belirtti.

Sputnik V aşısının Torlak Enstitüsünde üretilmesinin ülkenin sağlık sistemi ve ilaç endüstrisinin gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayan Vucic, bunun gurur verici olduğunu söyledi.

Torlak Viroloji, Aşı ve Serum Enstitüsü Müdürü Vera Stojiljkovic de Sırbistan'ın kitlesel aşılama faaliyetlerinde Sputnik aşısını kullanan ilk ülkeler arasında yer aldığını anımsatarak üretilen ilk aşının on gün içerisinde hazır olmasının beklendiğini bildirdi.

Stojiljkovic, enstitünün dört ila altı ay sürecek olan ilk etapta dört milyon doz aşı üretmesinin planladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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