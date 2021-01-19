Sırbistan'da Epifani Bayramı için Tuna Nehri'nde haç çıkarma yarışı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Sırbistan'da Epifani Bayramı için Tuna Nehri'nde haç çıkarma yarışı yapıldı

19.01.2021 15:28 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:33

Balkan ülkesi Sırbistan'da Ortodoksların kutladığı Epifani Bayramı kapsamında Tuna Nehri'nde geleneksel haç çıkarma yarışı düzenlendi.

Balkan ülkesi Sırbistan'da Ortodoksların kutladığı Epifani Bayramı kapsamında Tuna Nehri'nde geleneksel haç çıkarma yarışı düzenlendi. Kutsal olduğuna inanılan haçı çıkarmak için soğuk suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Sırbistan'da Epifani Bayramı için Tuna Nehri'nde haç çıkarma yarışı yapıldı
Sırbistan'da Epifani Bayramı için Tuna Nehri'nde haç çıkarma yarışı yapıldı
Sırbistan'da Epifani Bayramı için Tuna Nehri'nde haç çıkarma yarışı yapıldı
Sırbistan'da Epifani Bayramı için Tuna Nehri'nde haç çıkarma yarışı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filip Stevanovic

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Yaşar Güler Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Neslihan Atagül
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sırbistan'da Epifani Bayramı için Tuna Nehri'nde haç çıkarma yarışı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 15:33:40. #1.15#
title