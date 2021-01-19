Sırbistan'da Epifani Bayramı için Tuna Nehri'nde haç çıkarma yarışı yapıldı
19.01.2021 15:28 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:33
Balkan ülkesi Sırbistan'da Ortodoksların kutladığı Epifani Bayramı kapsamında Tuna Nehri'nde geleneksel haç çıkarma yarışı düzenlendi.
Balkan ülkesi Sırbistan'da Ortodoksların kutladığı Epifani Bayramı kapsamında Tuna Nehri'nde geleneksel haç çıkarma yarışı düzenlendi. Kutsal olduğuna inanılan haçı çıkarmak için soğuk suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Filip Stevanovic