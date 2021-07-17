Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu olacağını açıkladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının iki dozunu yaptırdığını belirterek aşının üçüncü dozunu da olacağını ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının iki dozunu yaptırdığını belirterek aşının üçüncü dozunu da olacağını ifade etti.

Vucic, yerel televizyon kanallarına yaptığı açıklamada, aşı işlemini 6 ay önce tamamlayanların Kovid-19'a karşı bağışıklıklarını zamanla kaybettiklerini vurgulayarak ülkedeki sağlık uzmanlarının 6 ay önce aşı olan vatandaşlara üçüncü dozun uygulanmasına ilişkin karar almasını beklediğini söyledi.

Sırbistan'ın halihazırda 1,3 milyon doz Kovid-19 aşısına sahip olduğunu aktaran Vucic, 120 bin doz aşının ise ikinci doz olarak uygulanmayı beklediğini kaydetti.

Vucic, "İki dozu uygulanan aşının aynısı mı yoksa farklı bir aşının mı uygulanması gerektiği konusunda bir uzman tavsiyesi bekliyorum. Böyle bir tavsiye olmazsa, ben daha önce iki dozunu yaptırdığım Çin aşısının üçüncü dozunu da yaptıracağım." dedi.

Ülkede salgın durumunun kötüleştiğini vurgulayarak vatandaşlara "aşı olma" çağrısında bulunan Vucic, "Novi Sad şehrinde 1 Eylül'de ülkemizin üçüncü Kovid-19 hastanesinin açılışını yapacağız. Maalesef o dönemde bu hastaneye ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin