Sır Barajı'nda kirlilik alarmı Sır Barajı'nda kirlilik alarmı Sır Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde suyun rengi siyaha döndü Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri üzerinde enerji üretmek amacıyla 1991 yılında açılan barajda suyun rengi siyaha döndü.

Sır Barajı'nda kirlilik alarmı

Sır Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde suyun rengi siyaha döndü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri üzerinde enerji üretmek amacıyla 1991 yılında açılan barajda suyun rengi siyaha döndü.

Sulama ve içme suyu alanında kullanılmayan barajdaki suyun renginin siyaha dönüşmesi, sosyal medya üzerinden yayınlanması vatandaşların tepkisini çekti.

Gövde hacmi 494 bin metreküp, normal su kotunda göl hacmi 1.120,00 hm, normal su kotunda göl alanı 47,50 km olan baraj, sulama ve içme suyu alanında kullanılmıyor.

EUAŞ tarafından işletmesi yapılan Sır Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde yaşanan kirlilikle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA