Sinovac aşısı kimin? Sinovac aşısı hangi ülkenin, sahibi kimdir?
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Sinovac aşısı kimin? Sinovac aşısı hangi ülkenin, sahibi kimdir?

Sinovac aşısı kimin? Sinovac aşısı hangi ülkenin, sahibi kimdir?
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Son zamanlarda gündemden düşmeyen koronavirüs aşıları konuşulmaya devam ediyor. Farklı ülkelerin ürettiği koronavirüs aşısının etkinlik oranları da birbirleri içinde ayrılıyor. Bugün gündeme gelen Sinovac aşısı büyük merak konusu oldu. Peki Sinovac aşısı kimin? Sinovac aşısı hangi ülkenin, sahibi kimdir?

Sinovac aşısı Çin çıkışlı bir aşısıdır. Türkiye, Ukrayna, Endonezya, Brezilya, Malezya, Tayland, Şili, Kolombiya, Laos ve Uruguay Sinovac aşısını kullanıyor.

SİNOVAC AŞISI KİMİN?

Sinovac Biotech, 1993 yılında Weidong Yin tarafından kurulan ve bulaşıcı insan hastalıklarına karşı koruma sağlayan aşıların araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve satılmasına odaklanan bir biyofarmasötik şirketidir. Şirketin merkezi Pekin, Çin'dedir.

Aşılar

Sinovac'ın ticari aşıları arasında Healive (hepatit A), Bilive (kombine hepatit A ve B), Anflu (grip), Panflu (H5N1) ve PANFLU.1 (H1N1) bulunuyor.

Nisan 2020'nin ortalarında Çin, Sinovac tarafından geliştirilen aday COVID-19 aşısı için bir klinik çalışmayı onayladı. CoronaVac adı verilen aşı, COVID-19 virüsünü kimyasal olarak inaktive eden bir virüs aşısıdır. CoronaVac aşısı Brezilya, Şili, Endonezya, Filipinlerve Türkiye'd Faz III klinik deneylerine tabi tutuldu.

Brezilya Faz III denemelerini 10 kasımda bir gönüllünün intiharı yüzünden durdurmuş, 11 kasımda devam ettirmiştir. Çin'de CoronaVac, COVID-19 enfeksiyonlarını önlemek için ulusal acil durum kullanım yetkisi kapsamında binlerce kişiye halihazırda uygulanmış durumda.

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