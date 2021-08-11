Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketiyle ilgili Hava Kuvvetlerinin 2 helikopteri görevlendirildi
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Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketiyle ilgili Hava Kuvvetlerinin 2 helikopteri görevlendirildi

Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketiyle ilgili Hava Kuvvetlerinin 2 helikopteri görevlendirildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarına destek için 2 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarına destek için 2 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, sel felaketi nedeniyle Hava Kuvvetlerine ait 2 AS-532 tipi helikopterin, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, helikopterlerden birinin Sinop, diğerinin de Kastamonu'da görev yapacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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