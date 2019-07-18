SİNOP TERÖR SALDIRISINDA ÖLEN TIP ÖĞRENCİSİ OĞULLARININ HAYALİ İÇİN BURS VERİYORLAR

İSTANBUL'da, 10 Aralık 2016'da, Beşiktaş-Bursaspor maçının oynandığı Vodafone Arena'nın yanında meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Berkay Akbaş'ın (19) annesi Zeynep ile babası Salim Akbaş oğullarının beyaz önlük hayalini aynı bölümü okuyan öğrencileri eğitim hayatlarını destekleyerek gerçekleştirmeye çalışıyor. Sinop'ta yaşayan acılı aile, oğullarının eğitimi için ayırdığı bütçe ile 2 tıp öğrencisini okutuyor.

İstanbul'da, 10 Aralık 2016'da, Beşiktaş-Bursaspor maçının oynandığı Vodafone Arena'nın yanında meydana gelen bombalı terör saldırılarında 46 kişi hayatını kaybederken, 166 kişi de yaralandı. Ziyaret için geldiği İstanbul'da o esnada stadın önünden geçen dolmuşta bulunan Başken Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'inci sınıf öğrencisi Berkay Akbaş da hayatını kaybetti. Aktaş'ın Sinop'ta yaşayan ailesi oğullarını kaybetmenin acısını yaşadı. Annesi Zeynep ile babası Salim Akbaş oğullarının beyaz önlük hayalini aynı bölümü okuyan öğrencileri eğitim hayatlarını destekleyerek gerçekleştirmeye çalışıyor. Acılı aile, oğullarının eğitimi için ayırdığı bütçe ile 2 tıp öğrencisini okutuyor.

'ACI İLK GÜNKÜ GİBİ DURUYOR'

Anne Zeynep Akbaş, oğlunun doktorluk hayali kurduğunu ancak bu hayaline ulaşamadığını belirterek çok üzgün olduklarını söyledi. Akbaş, Oğlumun amacına ulaşamadığını biliyorum onun yerine, o beyaz önlüğü giymek isteyen tıp öğrencilerine destek olmak için ömrümün sonuna kadar eşimle beraber bu amacı taşıyacağız. Oğlum, tıp okumak, doktor olmak ve insanlara dokunmayı çok istedi ama olmadı. Bunun acısını çok yaşıyoruz. Acı ilk günkü gibi duruyor daha da katlanıyor. Benim içimdeki acıyı anlatmam çok zor, benim oğlum hep 19 yaşında kalacak çünkü. Gerçekten kapanmayan bir yara bu. Ben oğlumu çok özlüyorum. Bizi hatırlamayabilirler tabii ki unutacaklar ama oğlumun isminin yaşaması bizim en büyük amacımız. Yeter ki onun ismi unutulmasın. Keşke daha çok şeyler yapabilsek, daha çok yardımcı olsak. Eşimle ben kalan ömrümüzle bunlarla ilgileneceğiz, yardımcı olmaya çalışacağız dedi.

'TIP ÖĞRENCİLERİNE BURS VERİYORUZ'

Baba Salim Akbaş da oğulları adına 2 tıp öğrencisinin eğitimini üstlendiklerini belirterek Mezun edeceğimiz sürenin sonuna kadar da iki öğrencinin burslarını veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Onlar mezun olduktan sonra başka öğrenciler belirlenecek ve biz desteğe devam edeceğiz. Sayıyı yüksek tutmak istemiştim ama devletten çok büyük rakam gelmedi. Devlet eşime ve bana her ay 162.83'er lira veriyor. Biz bunun üzerine kendi bütçemizden koyup iki gencin eğitimine katkı veriyoruz. Devletten ne kadar çok alırsak o kadar çok vermeyi taahhüt etmiştik, bu taahhüdümüzün arkasındayız. Biz oğlumuzun tıp eğitimini almasıyla ilgili bir bütçe ayırmıştı. Oğlumuz için harcayamadığımız bu parayı onunla aynı hayalleri güden tıp öğrencilerine harcıyoruz diye konuştu.

'DOKTOR OLMAYI ÇOK İSTİYORDU'

Bu iki öğrenciyi yolda görseler tanımayacaklarını söyleyen Salim Akbaş, Oğlum üniversite sınavına girdiğinde ben kendi mesleğime yönlendirmek istedim, bir çok bölüm tutuyordu ama o tercihlerinde sadece tıp fakültelerini yazdı. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydolup eğitimine başladı. Hayali hep doktor olmaktı. Ben inanıyorum Berkay için burs verdiğimiz bu iki öğrenci diplomalarını aldıkları gün ilk bizim yanımıza gelecekler biz o zaman tanıyacağız kendilerini. Oğlumuzda göremediğimiz başarıyı onlarda göreceğiz. Onlarda bir çok insanı muayene ederken veya iyileştirirken Berkay'ın ismini anacaklar dedi.

Salim Akbaş, oğullarının ölümünden sonra açtıkları maddi ve manevi tazminat davasının sürdüğünü belirterek verilecek her kuruşu öğrencilerin eğitimi ve oğlu adına kurmak istediği kütüphane için harcayacağını söyledi.

Kaynak: DHA