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Sinop'taki fırtınadan yeni görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sinop'taki fırtınadan yeni görüntüler

Sinop'un Türkeli ilçesinde, çatının uçarak çevre evlere savrulması kameraya yansıdı.

SİNOP (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde, çatının uçarak çevre evlere savrulması kameraya yansıdı.

İlçede dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İlçenin Gemiyanı Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katının uçarak çevre evlere savrulduğu görüntü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Fırtına ile birlikte binadan savrulan çatının yanındaki binalara şiddetli bir şekilde savrulduğu görülüyor. Olayı apartmanın çatı katındaki evinden cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kişinin de çatı parçalarının evine savrulmasıyla kısa süreli panik yaşadığı görülüyor.

Bir başka olayda da, fırtınanın etkisiyle elektrik direklerinde oluşan kıvılcım, çevredeki vatandaşlarda kısa süreli panik oldu. - SİNOP

Sinop'taki fırtınadan yeni görüntüler

Sinop'taki fırtınadan yeni görüntüler

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