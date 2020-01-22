Sinop'ta "Toprak Dede" anısına fidan dikildi

22.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:02

Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü, vefat eden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkan Hayrettin Karaca anısına 100 fidan dikti.

Fidan dikim etkinliğinde konuşan TEMA Vakfı Sinop Temsilcisi Kadriye Göl, Sinop'un Hayrettin Karaca için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin duayenlerinden çok önemli bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Göl, şöyle konuştu:

"Sinop'a 2006 ve 2008 yıllarında ziyaretleri olmuş, çok güzel anılar yaşanmıştı. Hayrettin Karaca, özellikle Erfelek ormanlarının Türkiye'de birinci, dünyada ise sayılı ormanlar arasında yer aldığını, bölgenin turizm alanında kullanılması gerektiğini söylemişti. Sayın Karaca'nın bu uyarısının ardından ilk hazırlanan kültür turizm rehberinde bu bölge yer almıştır. Hayrettin Karaca yeri doldurulamayacak bir insandı. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun."

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA