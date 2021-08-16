Sinop'ta selde kaybolan Diyarbakırlı Faruk Adak'ı arama çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinop'ta selde kaybolan Diyarbakırlı Faruk Adak'ı arama çalışmaları devam ediyor

Sinop'ta selde kaybolan Diyarbakırlı Faruk Adak'ı arama çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'un Ayancık ilçesinde özel bir şirkette çalışan ve sel çıktığı sırada aracını terk edip güvenli bölgeye çıkmaya çalıştığı sırada sele kapılarak kaybolan Diyarbakırlı Faruk Adak'ı arama çalışmaları sürüyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde özel bir şirkette çalışan ve sel çıktığı sırada aracını terk edip güvenli bölgeye çıkmaya çalıştığı sırada sele kapılarak kaybolan Diyarbakırlı Faruk Adak'ı arama çalışmaları sürüyor.

Özel bir şirkette sürücü olarak çalışan Faruk Adak'ın (25) kamyonunun bulunduğu alandan 7 kilometre uzaklıkta telefon sinyali alınmıştı. Bugün Adak'ın en son telefon sinyalinin geldiği noktada arama çalışmaları yoğunlaştı. Mestan, Sofu, Çamyayla, Başgelik köyleri çevrelerinde arama yapılıyor.

AFAD, ANDA, UMKE, STK'lardan oluşan 83 kişilik bir ekip ile bir arama kurtarma köpeği, termal drone ve bir insansız hava aracı ile aramaları yoğunlaştıran AFAD, kayıplara ulaşmak için tüm imkanları kullanıyor. - DİYARBAKIR

Sinop'ta selde kaybolan Diyarbakırlı Faruk Adak'ı arama çalışmaları devam ediyor
Sinop'ta selde kaybolan Diyarbakırlı Faruk Adak'ı arama çalışmaları devam ediyor
Sinop'ta selde kaybolan Diyarbakırlı Faruk Adak'ı arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarihi afetten yeni görüntüler! Bozkurt, enkaz yığınına döndü
Tarihi afetten yeni görüntüler! Bozkurt, enkaz yığınına döndü
Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi
Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mehmet Şimşek Meral Akşener Bülent Tüfenkci Mustafa Destici
Magazin Alişan Haluk Levent Yıldız Tilbe Berdan Mardini
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinop'ta selde kaybolan Diyarbakırlı Faruk Adak'ı arama çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 15:07:53. #1.14#

title