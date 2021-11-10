Sinop'ta sağanak yağış nedeniyle bir iş makinesi sular altında kaldı - Haberler
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Sinop'ta sağanak yağış nedeniyle bir iş makinesi sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sinop'ta sağanak yağış nedeniyle bir iş makinesi sular altında kaldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, sağanak yağış sonrası derenin taşması sonucu gölet inşaatında bulunan bir iş makinesi sular altında kaldı.

SİNOP (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde, sağanak yağış sonrası derenin taşması sonucu gölet inşaatında bulunan bir iş makinesi sular altında kaldı.

İlçeye bağlı Ayaz köyünde yapımı devam eden gölet inşaatı sahasında çalışan yüklenici firmaya ait bir iş makinesi, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası derenin taşarak gölet inşaat sahasının suyla dolması sonucu sular altında kaldı.

Diğer iş makinelerin zarar görmemesi için büyük çaba gösterilirken, bir iş makinesinin sular altında kalması sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. - SİNOP

Sinop'ta sağanak yağış nedeniyle bir iş makinesi sular altında kaldı

Sinop'ta sağanak yağış nedeniyle bir iş makinesi sular altında kaldı

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