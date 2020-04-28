Sinop'ta örtü yangınında 3 dönüm alan yandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.
28.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:40
Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.
Sefa Mahallesi mevkisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleriyle müdahale edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 dönümlük alanda zarar oluştu.
İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin, bölgeye gelerek incelemede bulundu.
Kaynak: AA