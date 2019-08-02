Sinop'ta 'KuzeyFest Rüzgarı' esmeye başladı

Sinop'ta bu yıl ilki düzenlenen KuzeyFest başladı. Festival için il dışından binlerce kişi Sinop'a geldi.

01-04 Ağustos tarihleri arasında Sinop'ta düzenlenen KuzeFest'te, Can Bonomo, Ferudun Düzağaç, Mabel Matis, Selçuk Balcı, Sagopa Kajmer, Yüksek Sadakat, Edis, Bedük, Gazapizm, başta olmak üzere 25'ten fazla ünlü sanatçı sahneye çıkıyor.

Dört gün sürecek etkinlik için 10 binin üzerinde vatandaş Sinop'a giriş yaptı.

Organizasyon sorumlusu Serdar Can yaptığı açıklamada, "Kuzeyfest müzik festivali ağırlıkla gençlerin katıldığı bir festival. Geçtiğimiz günlerde TrakyaFest'teydik, şimdi sıra Sinop'a geldi. Sinop, bizim sevdiğimiz bir şehir, mutlu insanların yoğun olduğu kent. Karadeniz'in turizm açısından öne çıkan yerlerinden biri. Bizim tespitlerimize göre 25 ilden katılım var. Şuan için 10 binin üzerinde bir katılım var, daha da artacağını ümit ediyoruz" dedi.

Festival için Sinop'a gelen vatandaşlar, oldukça heyecanlı olduklarını ve dolu dolu bir dört gün geçireceklerini ifade etti. Festival alanında yoğun güvenlik önlemi alındı. - SİNOP

Kaynak: İHA