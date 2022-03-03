Sinop'ta kar nedeniyle ilk günden 132 köy yolu kapandı

SİNOP (İHA) - Sinop'ta dün geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı sonucu 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta dün akşam saatlerinde meteoroloji tarafından yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapılmıştı. Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, kar uyarısının ardından hazırlıklara başladı. Ekiplerin teyakkuzda olduğu kar uyarısında ilk gece, ortalama 200 metre ve üzeri rakıma sahip kesimlere yağan kar, 8 ilçede toplam 132 köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler ise kapalı yolları açmak için çalışmalara başladı.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre Sinop Merkez'e bağlı 7 köy, Gerze ve Saraydüzü ilçelerinde 11'er köy, Erfelek'te 18 köy, Durağan'da 8 köy, Boyabat'ta 9 köy, Türkeli'de 33 köy ve Ayancık'ta da 35 köy yolu ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada toplamda 91 iş makinesi 135 personel ile çalışmaların devam ettiği, ihtiyaç halinde ekstra ekskavatör ve dozerlerin görevlendirildiği ifade edildi. Öncelikli olarak acil ihbarlar ve ana yollar üzerinde çalışmalar sürüyor.

(Berkan Şen-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel