Sinop'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sinop'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü

11.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:13
Sinop'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü

Sinop'ta kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı.

Sinop'ta kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı.

Sinop'un Durağan ilçesi Köklen köyü Terelek Kaya Mezarları mevkiinde bulunan Anıt Kaya Mezarlarının bulunduğu bölgede kaçak kazı yapan 4 şahıs Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Konu ile ilgili Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "09.12.2020 tarihinde, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Durağan ilçesi Köklen köyü Terelek Kaya Mezarları mevkisinde bulunan Anıt Kaya Mezarlarının bulunduğu bölgede 4 kişi kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Olay yerinde yapılan kontrolde 130 metre halat, 1 adet kazma, 1 adet çapa, 1 adet çekiç, 1 adet balyoz ve 1 adet murç ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli soruşturma başlatılmıştır. Sinop İl Jandarma Komutanlığının vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlarla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir" denildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
Tarihi Tirilye'de kaçak kazıya suçüstü
Tarihi Tirilye'de kaçak kazıya suçüstü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Yıldız Tilbe Haluk Bilginer Gonca Vuslateri
Spor Neymar Erol Bulut Fatih Terim Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü - Sinop
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:26:21. #1.15#
title