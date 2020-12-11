Sinop'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü

Sinop'ta kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı.

Sinop'un Durağan ilçesi Köklen köyü Terelek Kaya Mezarları mevkiinde bulunan Anıt Kaya Mezarlarının bulunduğu bölgede kaçak kazı yapan 4 şahıs Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Konu ile ilgili Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "09.12.2020 tarihinde, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Durağan ilçesi Köklen köyü Terelek Kaya Mezarları mevkisinde bulunan Anıt Kaya Mezarlarının bulunduğu bölgede 4 kişi kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Olay yerinde yapılan kontrolde 130 metre halat, 1 adet kazma, 1 adet çapa, 1 adet çekiç, 1 adet balyoz ve 1 adet murç ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli soruşturma başlatılmıştır. Sinop İl Jandarma Komutanlığının vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlarla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir" denildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı