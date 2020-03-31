Sinop'ta izinsiz kazı operasyonunda 5 kişiye suçüstü
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Durağan, Sinop, 3. Sayfa

Sinop'ta izinsiz kazı operasyonunda 5 kişiye suçüstü

Sinop'un Durağan ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

31.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:33
Sinop'ta izinsiz kazı operasyonunda 5 kişiye suçüstü

Sinop'un Durağan ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu Beybükü köyü Ambarkaya mevkisinde anıt kaya mezarlarının bulunduğu bölgede izinsiz olarak kazı yapıldığı tespit edildi. Ekiplerce yapılan operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda şüphelilere ait kazı çalışmalarında kullanılan aletler ele geçirildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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