Sinop'ta inşaat malzemesi yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

06.09.2019 11:25

Sinop'ta inşaat malzemesi yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.



Kaza, Sinop'un Kabalı köyüne bağlı D10 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Sağır yönetimindeki 57 AG 091 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyoneti, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Yan yatan kamyonetin kasasındaki inşaat malzemeleri yola saçıldı. Kazada şoförün yanında bulunan Necmettin Atıcı yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İHA