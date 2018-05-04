Sinop'ta Hedef 396 Kilometre Sıcak Asfalt

Sinop Valisi Hasan İpek, 2018 yılı içerisinde 396 kilometre yolun sıcak asfaltla kaplanacağını söyledi.

İl Özel İdaresi Boyabat Bürnük Taşocağı ve Konkasör Tesisi'nde gerçekleştirilen asfalt sezonu açılış programına katılan İpek, gazetecilere açıklamada, geçen yıl il genelinde 332 kilometre yolun sıcak asfalta kavuşturulduğunu dile getirdi.

Bu yıl hedeflerinin geçen yılı geçmek olduğunu vurgulayan İpek, şöyle konuştu:

"Bu yıl için Cumhurbaşkanımızın desteğiyle 46 milyon lira KÖYDES ödeneğimiz geldi. Yine İl Özel İdaresinin ayırdığı parayla birlikte bu yıl içerisinde büyük bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Sinop'un yol ihtiyacı çok fazla. Bu yıl yapmak istediğimiz yol miktarı ile ilgili sizlere müjde vermek istiyorum. Bu miktar 396 kilometre civarında olacak. Bu yıl yapacağımız yollarla geçtiğimiz yılı geçmeyi, geride bırakmayı düşünüyoruz. Bu yolları yaparken dünyanın en kaliteli yollarını da Sinop'ta gerçekleştireceğiz. Bu motivasyonla, iyi niyetle ve gayretli çalışmalarla inşallah bunları hayata geçirip gerçekleştireceğiz. Yeni sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Asfalt sezonunun açılış programına, Vali Yardımcısı İzzet Ercan, Saraydüzü Kaymakamı Muhammet Serkan Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Şükrü Gündoğdu, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş ve diğer ilgililer katıldı.