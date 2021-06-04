Sinop'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi
Sinop'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri yürüyüş düzenlendi.
Sinop'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri yürüyüş düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen ve Bülent Ecevit Caddesi'nden başlayan yürüyüş İskele Meydanı'nda sona erdi.
Yürüyüşe, Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başakçı, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ve diğer ilgililer katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu