Sinop'ta hafif ticari araç koyun sürüsüne çarptı

Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Hasan Gültekin'in kullandığı 57 AAE 064 plakalı hafif ticari araç, Organize Sanayi mevkisinde Demet Akbaş'ın sahibi olduğu koyunlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüdeki 15 koyun telef oldu, araçta ise hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Boyabat-Durağan karayolu hayvanların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA