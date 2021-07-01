Sinop'ta fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Sinop'ta fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Sinop'ta fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca fuhşa teşvik ve zorlama kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Büro ekiplerince ilçedeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, buna ait şarjör, 7 fişek ile çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, Sinop merkez ve ilçeleri ile Samsun ve Tokat'ta 7'si kadın olmak üzere 33 kişinin ifadesine başvuruldu. Bu kişilere toplam 169 bin 938 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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