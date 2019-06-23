Sinop'ta çıkan yangında 2 ev alevlere teslim oldu

Sinop'ta çıkan yangında 2 ev alevlere teslim oldu

Sinop'ta meydana gelen yangında 2 ev alevlere teslim oldu.

Sinop'ta çıkan yangında 2 ev alevlere teslim oldu

Sinop'ta meydana gelen yangında 2 ev alevlere teslim oldu.

Yangın, Sinop'un Sazlı köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde Haşim Köktürk'e ait olduğu öğrenilen evde henüz bilinmeyen nedenlerde dolayı yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evden dumanların yükseldiğini fark eden köylüler yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyük uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Çıkan yangında 2 ev ile birlikte 2 ahır ve 1 ambar kül oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SİNOP

Kaynak: İHA
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