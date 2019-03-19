Sinop'ta "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma" Etkinlikleri

Sinop'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sinop Gençlik Merkezi faaliyet programında yer alan "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma" etkinlikleri kapsamında Dursun Ali Erzincanlı ile şiir dinletisi gerçekleşti.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş burada yaptığı konuşmada, "Bugün, Çanakkale Zaferimizin 104. yıldönümünü bir kere daha anmak, bir kere daha hatırlamak üzere bir aradayız. 18 Mart Çanakkale Zaferi bizim tarihimizin en büyük ve en önemli zaferlerinden bir tanesidir. Aradan geçen 104 yıl sonra hep birlikte tekrar geriye dönüp baktığımızda bugüne 104 yıl öncesinden alacağımız çok ders var. Öncelikle Sinoplular olarak Çanakkale Zaferi'nde ve Çanakkale Savaşları'nda bedenlerini toprağa veren Sinoplu şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle anmak istiyorum. Sinop hepimizin bildiği gibi. Çanakkale Savaşı'nda en çok şehit veren illerimizden bir tanesidir. Resmi kayıtlara göre Çanakkale'de 1488 adet Sinoplu şehidimiz vardır" dedi.

Program, Maviş'in konuşmalarının ardından, Dursun Ali Erzincanlı ile şiir dinletisi ile devam etti.

Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen programa AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpcü, Sinop Müftüsü Ali Hayri Çelik, kurum ve kuruluş müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA