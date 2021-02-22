Sinop'ta çalıntı ve change oto operasyonu: 3 gözaltı
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Sinop'ta çalıntı ve change oto operasyonu: 3 gözaltı

22.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:24
Sinop'ta çalıntı ve change oto operasyonu: 3 gözaltı

SİNOP'ta farklı illerden çalınan araçları kente getirip parçalayarak, satışa sundukları ve oto değiştirme işlemine tabi tuttukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındıSinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan...

SİNOP'ta farklı illerden çalınan araçları kente getirip parçalayarak, satışa sundukları ve oto değiştirme işlemine tabi tuttukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan teknik takiplerin ardından farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 ekip ve 32 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, farklı illerden çalınan araçları kente getirip parçalayarak, satışa sundukları ve oto değiştirme işlemine tabi tuttukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalar neticesinde, bu adreslerde 7 kısmen parçalanmış hacizli-yakalamalı araç, 16 şasesi işlem görmek suretiyle kapatılmış araç, 3 şase ve motor kısımlarının değiştirme (change) olduğu değerlendirilen araç, 25 motor beyni, 1 çalıntı kaydı bulunan araç ruhsatı, çok sayıda farklı marka ve model araçlara ait parçalar, ruhsatlar ve plakalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Sinop'ta çalıntı ve change oto operasyonu: 3 gözaltı
Sinop'ta çalıntı ve change oto operasyonu: 3 gözaltı
Sinop'ta çalıntı ve change oto operasyonu: 3 gözaltı
Sinop'ta çalıntı ve change oto operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN

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