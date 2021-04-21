Sinop'ta ahır yangını: 12 büyükbaş hayvan telef oldu
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Sinop'ta ahır yangını: 12 büyükbaş hayvan telef oldu

Sinop'ta ahır yangını: 12 büyükbaş hayvan telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Düzler köyü Yılanlık mevkiinde Güllüzar Sakallıoğlu'na ait ahırda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Zaman zaman patlamanın yaşandığı yangın, kısa sürede ahırın tamamını sardı. Çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan ve 500'e yakın kümes hayvanı telef oldu. - SİNOP

Sinop'ta ahır yangını: 12 büyükbaş hayvan telef oldu
Sinop'ta ahır yangını: 12 büyükbaş hayvan telef oldu
Sinop'ta ahır yangını: 12 büyükbaş hayvan telef oldu
Sinop'ta ahır yangını: 12 büyükbaş hayvan telef oldu
Sinop'ta ahır yangını: 12 büyükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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