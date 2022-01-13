Kastamonu, Sinop ve Tokat'ta 156 köy yolu ulaşıma kapandı

ERFELEK, SİNOP (AA) - Kastamonu, Sinop ve Tokat'ta kar nedeniyle 156 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle Saraydüzü ilçesinde 5, Durağan'da 3, Boyabat'ta 4, Erfelek'te 9 ve Ayancık'ta 33 olmak üzere 54 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre ise kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Ağlı'da 1, Azdavay'da 2, Bozkurt'ta 26, Cide'de 5, Çatalzeytin'de 21, Doğanyurt'ta 5, İhsangazi'de 5, Küre'de 10, Şenpazar'da 5 ve Taşköprü'de 2 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta da il genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet