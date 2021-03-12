Sinop'ta 41 köy yolu ulaşıma kapandı
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Sinop'ta 41 köy yolu ulaşıma kapandı

12.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:56

Sinop'ta 41 köy yolu ulaşıma kapandı Sinop'un bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle il genelinde 41 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'ta 41 köy yolu ulaşıma kapandı

SİNOP - Sinop'un bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle il genelinde 41 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Sinop İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, Ayancık ilçesinde 15, Erfelek'te 7, Durağan'da 9, Gerze'de 4, Boyabat'ta 5, Merkez'de ise 1 köy yolunda ulaşım tamamen kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop'ta 41 köy yolu ulaşıma kapandı
Sinop'ta 41 köy yolu ulaşıma kapandı
Sinop'ta 41 köy yolu ulaşıma kapandı
Sinop'ta 41 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USTA

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