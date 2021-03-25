4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
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4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİNOP'ta 5 katlı binanın 4'üncü kat penceresinden düştüğü öne sürülen İmihan Gökoğlu (41), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SİNOP'ta 5 katlı binanın 4'üncü kat penceresinden düştüğü öne sürülen İmihan Gökoğlu (41), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sularında Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İmihan Gökoğlu, iddialara göre 5 katlı apartmanın 4'üncü kat penceresinden bilinmeyen nedenle düştü. Gökoğlu'nun düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gökoğlu, kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Gökoğlu'nun ölümüyle ilgili inceleme başlattı.


4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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