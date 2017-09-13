Sinop'ta 31 Bin 158 Öğrenci Ders Başı Yapacak

SİNOP (AA) – Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, kentte yeni eğitim, öğretim yılında 31 bin 158 öğrencinin ders başı yapacağını söyledi.



Türkkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin en iyi şekilde yetiştirilmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.



Sinop'ta yeni eğitim, öğretim yılına sorunsuz girileceğini vurgulayan Türkkan, şöyle konuştu:



"Müdürlüğümüze bağlı özel okullar da dahil olmak üzere 174 okulda, 2 bin 300 öğretmen ve 31 bin 158 öğrencimizle yeni eğitim, öğretim yılına başlayacağız. Dershanelerin kapatılması nedeniyle hafta sonları öğrencilerimize okullarında kurslar açacağız. Velilerimiz çocuklarını bu kurslara mutlaka göndersinler. Velilerden özellikle çocuklarının kimlerle arkadaşlık yaptığını, okul giriş ve çıkış sonrası nereye gittiklerini mutlaka takip etsin. Özellikle sosyal medyada kimlerle arkadaşlık yapıyor, bunu başta velilerimiz ve öğretmenlerimizin bilmesi lazım. Öğrencilerimiz deftersiz, kitapsız okula gelmesin. Günde 7 saat ders yapan bir öğrencinin mutlaka okula gelirken yanında defteri, kitabı olmalı. Evinde ders çalışmalı ve sınıfa hazırlıklı gelmeli. Bu konuyu velilerimiz mutlaka takip ve kontrol etsin."