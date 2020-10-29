Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konvoyu
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konvoyu

29.10.2020 20:39 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:45

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konvoyu Sinop Valiliği ve Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji düzenlendi.

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konvoyu

SİNOP - Sinop Valiliği ve Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen kortej, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde Sinop'ta akşam saatlerinde düzenlenen korteje katılan motosiklet tutkunları ve araçlar, şehri turladı. Düzenlenen kortej, vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi. 19.00 saatlerinde eski Otogar mevkisinden başlayan kortej, Pervane mevkisi ve Sakarya Caddesi'ni takip ederek İskele Meydanı'nda sona erdi.

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konvoyu
Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konvoyu
Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konvoyu
Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USTA

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