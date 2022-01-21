Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 313 köye ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 313 köye ulaşım sağlanamıyor

Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 313 köye ulaşım sağlanamıyor
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 313 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

KASTAMONU (AA) - Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 313 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kentte kar nedeniyle 6 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre de merkezde 12, ilçelerden Ağlı'da 4, Araç'ta 12, Azdavay'da 37, Bozkurt'ta 14, Cide'de 17, Çatalzeytin'de 12, Daday'da 24, Devrekani'de 29, Doğanyurt'ta 2, İnebolu'da 17, Küre'de 24, Pınarbaşı'nda 18, Seydiler'de 5 ve Şenpazar'da 10 olmak üzere 237 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sinop'ta ise 70 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, Tokat, kar, Güncel, Haber

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