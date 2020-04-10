Sinop il özel idaresi köylere 5 bin adet maske gönderdi
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Recep Tayyip Erdoğan, Sinop, Güncel

Sinop il özel idaresi köylere 5 bin adet maske gönderdi

Sinop İl Özel İdaresi, merkeze bağlı mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşlara dağıtılmak üzere 5 bin adet maskeyi Sinop Muhtarlar Derneğine teslim etti.

10.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:05
Sinop il özel idaresi köylere 5 bin adet maske gönderdi

Sinop İl Özel İdaresi, merkeze bağlı mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşlara dağıtılmak üzere 5 bin adet maskeyi Sinop Muhtarlar Derneğine teslim etti.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ücretsiz maske dağıtımına bir destek de Sinop İl Özel İdaresinden geldi. İl Özel İdaresince tedarik edilen 5 bin adet maske, Sinop merkeze bağlı mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşlara ulaştırmak üzere Sinop Muhtarlar Derneğine gönderildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sinop Merkez Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Aloğlu Köyü Muhtarı Aydın Ünlü, "Korona virüs salgınına karşı ülkemizin ortaya koyduğu dayanışma ve kenetlenme tüm dünyaya örnek olacak nitelikte. Bu süreçte gerek devlet büyüklerimiz, gerekse kurumlarımız, kuruluşlarımız ve hayırsever insanlarımız üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. İnşallah bu zor günleri de ortaya koyduğumuz bu dayanışmayla aşacağız. Bugün de Sinop İl Özel İdaremizden köylerimizdeki vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere teslim aldığımız 5 bin adet maskenin dağıtımına başladık. Maskelerimizin köy ve mahallelerimize ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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