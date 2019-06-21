SİNOP Deniz bisikleti ile sürüklenen üniversiteli kızlar, kurtarıldı

Deniz bisikleti ile sürüklenen üniversiteli kızlar, kurtarıldı

SİNOP'ta deniz bisikleti ile açıldıkları denizde sürüklenen 4 üniversite öğrencisi kız arkadaş, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sinop'ta, saat 16: 00 sıralarında plajdan deniz bisikleti ile açılan 4 üniversite öğrencisi kız arkadaş, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kıyıdan fark edilen öğrenciler için Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Botla bölgeye giden ekipler, 4 kişiyi alarak kıyıya çıkardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürülen öğrenciler, kıyafetlerinin getirilmesinin ardından üzerlerini giyerek evlerine döndü.

Kaynak: DHA