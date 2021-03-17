Boşanma aşamasında olduğu karısını av tüfeğiyle vurdu

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Sinop'ta boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışan adam, karısına av tüfeğiyle 6 el ateş etti. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi devam ederken, saldırgan eş ise gözaltına alındı.

Saat 10.30 sıralarında merkeze bağlı Hıdırlı köyünde meydana gelen olayda, Mehmet Sezici (35) ile boşanma aşamasındaki eşi Nurdan Sezici (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Sezici, yanındaki av tüfeği ile eşine 6 el ateş etti. Nurdan Sezici kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Nurdan Sezici, gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sezici'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri Mehmet Sezici'yi gözaltına alındı.