Boşanma aşamasında olduğu karısını av tüfeğiyle vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Boşanma aşamasında olduğu karısını av tüfeğiyle vurdu

17.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:45

Sinop'ta boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışan adam, karısına av tüfeğiyle 6 el ateş etti. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi devam ederken, saldırgan eş ise gözaltına alındı.

Saat 10.30 sıralarında merkeze bağlı Hıdırlı köyünde meydana gelen olayda, Mehmet Sezici (35) ile boşanma aşamasındaki eşi Nurdan Sezici (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Sezici, yanındaki av tüfeği ile eşine 6 el ateş etti. Nurdan Sezici kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Nurdan Sezici, gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sezici'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri Mehmet Sezici'yi gözaltına alındı.

Boşanma aşamasında olduğu karısını av tüfeğiyle vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Birol Güven Ferhan Şensoy
Spor Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boşanma aşamasında olduğu karısını av tüfeğiyle vurdu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 15:44:41. #1.16#
title