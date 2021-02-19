Sinop açıklarındaki hortum kamerada

SİNOP'ta, Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi.

Kentte sabah saatlerinde sağanak geçişleri yaşandı. Etkili olan rüzgarın ardından deniz üzerinde hortum oluştu. Denizin üzerinde ilerleyen hortum, bir süre sonra kayboldu. Sahilden yaklaşık 3 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN