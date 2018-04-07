Sınırsız Atletler Şehitler İçin Koşacak

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) tarafından organize edilen Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, bu yıl "Şehitlerimizin Anısına Koşuyoruz" sloganıyla yapılacak.

TUYUB Başkanı Önder Akdağ ve yönetim kurulu üyeleri, Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle basın toplantısı düzenledi.

Akdağ, maraton kapsamında yüzlerce atletin Türkiye- Yunanistan sınırını pasaportsuz ve vizesiz geçeceğini söyledi.

Maratonun 29 Nisan'da "Şehitlerimiz Anısına Koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirileceğini dile getiren Akdağ, şunları kaydetti:

"Bu yıl maratonun dördüncüsünü yapıyoruz. Maraton, yapılışı itibariyle dünyada tek olma özelliğini taşıyor. Atletler başka bir ülkeye pasaportsuz ve vizesiz şekilde gidip geliyor. Atletizm Federasyonu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun şehitlerimizin anısına koşulması kararını aldık. Maratonumuz bu yıl şehitlerimizin anısına koşulacak. Tüm halkımızın maratona destek vermelerini istiyoruz. Maraton için kayıtlar sürüyor. Onlarca farklı ülkeden yüzlerce atlet maratonda koşacak. Çok güzel bir organizasyona imza atılacak. Herkesi bu güzel organizasyona davet ediyoruz."

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi de şehitlerin hatırasını yaşatmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Maratonun şehitler anısına koşulmasının önemli olduğunu vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve refahı, Cumhuriyetin vazgeçilmez değerleri ve demokrasimizin korunması için bu milletin kahramanları bir bir toprağa düşüyor. Allah ruhlarını şad etsin. Geride kalanlara, bizlere düşen tek bir görev var; o kahramanların aziz hatıralarını yaşatmak. Bunun için çaba harcamak gerekiyor. Onun için birlikte el ele vererek hareket etmek gerekiyor. TUYUB üyeleri bizleri ziyaret edip maratonun şehitlerimiz anısına koşulması fikrini bizlere sundu. Çok değerli, çok güzel bir fikir. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için bu organizasyonda biz de varız. Gerekli tüm desteği vermek için derneğimizin yanındayız. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kentteki diğer STK temsilcileri her zaman yanımızda oldu bundan sonra da hep birlikte olmaya devam edecek. Kahramanlarımızın isimlerini yaşatmak için bize destek veren kim varsa Allah hepsinden razı olsun."